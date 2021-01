Après le Covid – Un marché à La Tour dès le printemps? À la Muni de décider L’Exécutif est appelé à trancher sur l’idée d’un rendez-vous du samedi. Difficile en 2021, prévient le syndic, et pas question de concurrencer Vevey. Karim Di Matteo

François Vodoz et une trentaine de marchands sont partants pour créer un marché à La Tour-de-Peilz le samedi, comme lors de la parenthèse Fête des Vignerons d’octobre 2018 à l’automne 2019 (photo). À certaines conditions, prévient le syndic. CHANTAL DERVEY

L’idée d’un marché du samedi sur la place des Anciens-Fossés, à l’instar de la belle expérience faite en 2019 durant la parenthèse Fête des Vignerons, est désormais sur la table du politique. À une large majorité, le Conseil communal de La Tour-de-Peilz a même carrément décidé, lors de sa dernière séance, de transmettre le bébé directement à la Municipalité pour accélérer les temps.

De l’enthousiasme et des critiques

C’est tout naturellement l’indépendant François Vodoz, artisan du projet, qui a formalisé la demande. Le fleuriste a d’ores et déjà fédéré «une trentaine de marchands» convaincus par le projet ou tout simplement las des conditions du marché de Vevey et des relations parfois compliquées avec les autorités de la Ville d’images. Un sondage via le réseau social Facebook l’avait en outre convaincu d’un soutien populaire local important.