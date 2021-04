Soutien aux producteurs locaux à Lausanne – Un marché s’installera sur la place de Milan dès vendredi Huit stands de fruits et légumes, de boucherie, fromagerie et boulangerie prendront place de 15h à 19h sur la surface gravillonnée au sud du parc lausannois en vue de favoriser les achats de proximité.

La partie sud du parc de Milan accueillera le marché hebdomadaire (archives). KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

Dès vendredi, il sera possible d’aller faire son marché sur la place de Milan à Lausanne. Huit stands de fruits et légumes, de boucherie, fromagerie et boulangerie s’installeront de 15h00 à 19h00 sur la surface gravillonnée au sud du parc.

Les vignerons et les brasseurs de la région auront également l’occasion de présenter leur production, annonce lundi la ville dans un communiqué. Un appel d’offres a récemment été effectué.

À proximité, un espace sera dédié aux camions de restauration. Cela permettra aux habitants du quartier d’effectuer leurs achats de proximité en favorisant le circuit court tout en profitant de la convivialité du parc, écrit la ville. La création de ce nouveau marché hebdomadaire vise à soutenir les producteurs locaux en période de Covid-19.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.