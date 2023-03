Ski alpin – Un Marco Odermatt impérial s’est mis à portée des mythiques 2000 points Le Nidwaldien avait des allures de fusée lors de la première manche du géant de Soldeu, samedi. La barre symbolique des 2000 points en une saison de Coupe du monde est plus que jamais à portée cet après-midi. Rebecca Garcia

Marco Odermatt ne perd pas une occasion de briller. AFP

Les superlatifs commencent à manquer, et il n’y aura bientôt plus de points de comparaison possible entre Marco Odermatt et d’autres stars du ski alpin. Le Nidwaldien s’est - à nouveau - montré brillant sur la piste, samedi à Soldeu (Andorre). Il a largement dominé la première manche du géant des finales de Coupe du monde, en arrivant avec une seconde et neuf centièmes d’avance sur le Français Alexis Pinturault. Et encore, son premier secteur n’était pas parfait. C’est ensuite que la «fusée Odermatt» s’est véritablement lancée. C’est là qu’il a réellement creusé l’écart.

Aucun chrono ne s’approche du Suisse, si dominant cette saison, et tous ses adversaires du jour accusent plus d’une seconde de retard. C’est le jeune Norvégien Alexander Steen Olsen (+1’’12) qui complète le podium provisoire. Son compatriote Henrik Kristoffersen, principal rival de «Odi» sur les épreuves techniques, se retrouve à la huitième place (1’’70).

La deuxième manche peut encore réserver quelques surprises. Loïc Meillard (5e, +1’’61) pourrait profiter d’une erreur du quatuor de tête pour accrocher un podium - il en compte cinq en Coupe du monde cette saison, dont deux en géant. Le Valaisan d’origine neuchâteloise a aussi remporté la médaille d’argent dans la discipline en février à Courchevel, derrière un certain Marco Odermatt. Le Grison Gino Caviezel se situe plus loin dans la hiérarchie, au neuvième rang (+1’’87). Thomas Tumler (+2’’69, 16e) n’a pas créé la surprise.

La cerise sur le gâteau

12 victoires, 21 podiums mais surtout la marque symbolique des 2000 points à portée: Marco Odermatt n’est qu’à une manche réussie d’égaliser et dépasser ce record pourtant fou de l’Autrichien Hermann Maier. Le skieur de Hergiswil compte actuellement 1942 points. Un podium suffirait déjà à passer la barre. Au vu de ses capacités et de ce qu’il a montré ce matin, le champion du monde de la discipline ne vise pas moins qu’une victoire.

