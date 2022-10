Hockey sur glace – Un match à six points pour Théo Rochette Le Vaudois a inscrit deux buts et a été crédité de quatre assists dans un match de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Emmanuel Favre

Théo Tochette a fait feu de tout bois samedi soir. photo Remparts de Québec

Théo Rochette (20 ans) a griffé à six reprises la feuille des compteurs, samedi, dans un match de saison régulière de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ). Au Centre Vidéotron de Québec, où son équipe des Remparts a battu les Sea Dogs de Saint John (7-2), le joueur de centre vaudois a rendu une fiche de deux buts et de quatre mentions d’aide. Il s’agit de sa partie la plus productive dans la catégorie de jeu.

Il a notamment été impliqué sur les cinq premiers buts inscrits dans les 25 premières minutes par l’équipe entraînée par l’ancien joueur de NHL Simon Gagné. L’habituel coach en chef, l’ex-gardien étoile Patrick Roy, a bénéficié d’un week-end de congé. Ironie de l’histoire, Rochette a réalisé son numéro contre une formation dans laquelle figurait un Romand, le défenseur Vincent Despont (19 ans), qui avait amorcé sa carrière dans la pyramide junior de Fribourg-Gottéron et qui a été contraint de rendre une fiche de -4.

Naturellement décoré de la première étoile, la capitaine des Remparts n’a pas caché son plaisir: «C’est le fun, c'est sûr, a-t-il déclaré au Soleil. C'est plaisant d'être récompensé de la sorte lorsqu'on a des chances. Nous avons une belle chimie entre nous, P.-O. (ndlr: Pierre-Olivier Roy), Zach (ndlr: Zachary Bolduc) et moi, c'est le fun d'avoir un après-midi de même, ça donne confiance pour la suite. Tout roulait pour nous, aujourd'hui, on a eu des rebonds et ç'a paru plus facile.»

Titularisé à sept reprises depuis le début du championnat, Théo Rochette affiche une carte de quatre buts et de six assists.

Un autre joueur au nom bien connu en Suisse affole la statistique en LHJMQ: fils de Derek Cormier (ex-Sierre), l’attaquant Cole (20 ans), qui patine pour les Olympiques de Gatineau et qui est titulaire d’une licence de jeu helvétique, est le deuxième meilleur buteur de la ligue (8) derrière Justin Gill (Sherbrooke, 12).

Au classement, les Remparts de Québec sont premiers de la Conférence Est (9 matches, 15 points).



Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

