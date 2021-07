Travaux nocturnes – Un matériau innovant créé à l’EPFL vole au secours de Travys Le pont de l’Aiguillon, sur la ligne ferroviaire Yverdon-Sainte-Croix, devait être remplacé. Cet ouvrage d’art se compose de CFUP: une première mondiale. Frédéric Ravussin

Les 12 tonnes du nouveau tablier du pont de l’Aiguillon sont sur le point d’être déposées sur les culées préparées à cet effet. PATRICK MARTIN

Il est un peu plus d’une heure et quart du matin ce mercredi 14 juillet quand Thanh Trinh se retourne vers Daniel Reymond et Enrique Garcia, respectivement directeur et chef de projet de la société de transports publics Travys. «Ça passe», s’exclame, tout sourire, l’ingénieur de EPFL. Et la pluie qui se fait enfin un peu moins soutenue sur les hauteurs de Baulmes n’est pour rien dans le soulagement affiché.

Devant lui, le tablier du pont ferroviaire de l’Aiguillon est encore suspendu – pour quelques centimètres à peine – au-dessus des culées sur lesquelles une grue routière de 100 tonnes va bientôt le déposer délicatement. D’ici à une vingtaine de minutes, l’ouvrage d’art de 16 tonnes (6 mètres de long par 5,60 m de large) sera en place: les ouvriers participant à cet imposant chantier nocturne qui entrave cette route de montagne en deviendront les premiers usagers. Les trains de la ligne Yverdon-Sainte-Croix patienteront cinq semaines supplémentaires, jusqu’à la fin de ces travaux à un demi-million de francs pour emprunter ce passage délicat qui nécessitait un remplacement doublé d’une mise en conformité.

Les signes de fatigue du béton

La passerelle en béton armé avait été posée en 1978, après qu’un camion transportant du bois de coupe des forêts alentour avait emporté le pont en bois d’origine. Elle donnait déjà des signes de fatigue. «De manière générale, on tire aujourd’hui un bilan plutôt mitigé du recours au béton armé pour les infrastructures routières et ferroviaires», relève Eugen Brühwiler, professeur au Laboratoire maintenance, construction et sécurité des ouvrages à l’EPFL.

Mais le problème était plus large encore. «Depuis la création de la ligne en 1893, les rails reposaient directement sur le pont, ce qui générait des problèmes au niveau de la géométrie de la voie et nécessitait de nombreuses interventions», explique Daniel Reymond. En outre, des chemins de fuite – inexistants à cet endroit – devaient être créés pour répondre aux normes de sécurité actuelles.

C’est un sacré défi qui s’est posé à Travys. La pose du ballast entre le tablier et les rails implique inévitablement un rehaussement de la ligne. «Or, surélever la voie d’un mètre implique de revoir son profil sur un kilomètre en amont et en aval. Et les coûts sont conséquents», reprend Daniel Reymond. Et diminuer la hauteur du passage sous le pont n’était pas envisageable: elle doit être suffisante pour permettre aux camions de le traverser.

«Il était important que l’épaisseur du nouveau pont soit la plus faible possible.» Daniel Reymond, directeur de Travys SA

«Il était dès lors important que l’épaisseur du pont soit la plus faible possible», souligne le directeur. La solution est venue de l’EPFL: le composite cimentaire fibré ultra-performant (CFUP) armé dont est fait le tablier en auge du nouveau pont. Il s’agit d’un matériau novateur, durable, étanche, qui offre en outre une résistance mécanique très élevée selon ses concepteurs. «Il permet de construire des pièces jusqu’à quatre fois plus légères», souligne Eugen Brühwiler. Et plus fines: 26 cm contre 40 cm avec du béton armé dans le cas présent.

Cette solution permet à Travys de devenir pionnier dans le domaine. «Le nouveau pont de l’Aiguillon est en effet le premier pont ferroviaire en auge au monde en CFUP armé», conclut Enrique Garcia.

C’est une grue routière de 100 tonnes qui a déplacé l’ouvrage d’art, acheminé en deux parties et assemblées sur place, au-dessus de Baulmes. PATRICK MARTIN Cet impressionnant chantier a été conduit de nuit pour éviter de fermer la route du col de l’Aiguillon. PATRICK MARTIN Le tablier en auge du pont de l’Aiguillon s’apprête à prendre les airs. Il pèse 16 tonnes. PATRICK MARTIN 1 / 4

