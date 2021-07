Gare de Renens – Un méga graffiti pour annoncer le tram Une fresque de 110 mètres orne des entrepôts CFF à Renens depuis quelques jours. Tout disparaîtra au profit de la ligne de tram en 2022. Chloé Din

Une petite dizaine de graffeurs, des professionnels mais aussi des jeunes du coin, ont œuvré entre fin juin et début juillet. Vanessa Cardoso

Orange, jaune, rouge. Les couleurs ont été choisies pour donner une bonne claque aux passants. Le long de la rue de Lausanne, près de la gare de Renens, les vieux entrepôts CFF se sont offert un sacré lifting, sous la bombe aérosol de graffeurs du coin.

Sur les murs de ces deux bâtiments tout en longueur, sur environ 110 mètres de long et plus de 3 mètres de haut, une fresque monumentale est apparue depuis la fin du mois de juin. Elle a été achevée la semaine passée et le résultat vaut le détour.

«Le tram va passer pratiquement sous ces entrepôts. C’était l’occasion de les mettre en avant une dernière fois avant qu’ils ne disparaissent.» Jonas Kocher, médiateur chantier du Tramway lausannois