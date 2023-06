Excès de vitesse – Un membre de la famille régnante du Qatar flashé 17 fois Les infractions ont été commises sur six jours en 2022, alors que le jeune homme faisait du tourisme en Suisse, notamment dans le canton de Vaud. Sa Bentley a été séquestrée. Dominique Botti

Le conducteur a été flashé au volant d’une Bentley Bentayga (ici, le modèle SUV présenté au salon de l’automobile de Francfort en 2015). AFP

Un procès insolite est au programme du Tribunal correctionnel de Nyon à la fin du mois de juin. Un jeune conducteur (né en 1997) a été flashé 17 fois en six jours sur les routes de Suisse. Des petits et des grands excès de vitesse commis du 19 au 24 mai 2022. De plus, ce chauffard qui est de nationalité qatarienne – domicilié dans le quartier The Pearl à Doha – porte le patronyme prestigieux Al-Thani, celui de la famille régnante du Qatar. Il en serait un cousin éloigné, selon le procureur Johann Baruchet. Mais cela ne joue aucun rôle dans le dossier. «Je le considère comme un citoyen ordinaire», nous explique le magistrat.