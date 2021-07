Football de talus – Un même bonheur réunit deux clubs de La Côte En Coupe de Suisse, le FC Echichens et Saint-Prex ont hérité du gros lot, avec respectivement Lausanne et Servette. Histoire d’un cadeau peut-être empoisonné. Nicolas Jacquier

Le 14 ou 15 août prochain, les pro-servettiens (on reconnaît ici Niakossi, Martial et Ambassa) seront attendus à Saint-Prex pour y affronter le club local. Eric-Lafargue

Mercredi à Muri (BE), à l’occasion du tirage au sort du premier tour de la Coupe de Suisse, le ballet des boules blanches a fait des heureux.

Le FC Echichens et Saint-Prex ont l’un et l’autre tiré le gros lot dont chacun rêvait secrètement: à la mi-août, le premier accueillera Lausanne dans un savoureux derby tandis que son voisin lémanique recevra Servette.

«C’est le tirage idéal, on ne pouvait pas espérer mieux. Et puis, il y a toujours une chance, même si elle n’est pas très élevée…» Michel Cruchon, président du FC Echichens

«C’est le tirage idéal, on ne pouvait pas espérer mieux, se réjouit Michel Cruchon (63 ans), président d’Échichens. Et puis, il y a toujours une chance, même si elle n’est pas très élevée, je le concède. Un lien historique existe avec le LS. On a d’ailleurs les mêmes couleurs bleues et blanches.»

En termes d’intérêt, la réception du grand frère pourrait même permettre d’approcher sinon battre le record du terrain Grand Record –2900 spectateurs lors d’un match de Coupe d’été du LS remontant à 1991.

«Si l’on était tombé sur Münsingen, l’engouement aurait forcément été bien moindre», concède celui qui entame sa quinzième saison (en trois périodes distinctes) à la tête du club.

Entraîneur d’Échichens, Fabio de Almeida savoure lui aussi l’instant. «C’est juste incroyable, reconnaît-il. Hormis le LS, j’espérais aussi tomber sur Saint-Gall ou Lucerne pour la méthodologie de leur coach. Pour nous, ça va être une journée inoubliable. Même si je suis moins rêveur que mon président, j’espère qu’elle le sera aussi pour Lausanne!»

«Aujourd’hui, on peut encore se permettre de rêver. Mais dès l’instant où l’on sera confronté à la réalité…» Bernard Brodard, président du FC Amical Saint-Prex

Le bonheur n’est pas moins grand du côté de Saint-Prex et de son président Bernard Brodard. «C’est un beau cadeau, réagit le boss local. On croisait les doigts pour tomber sur Servette, et le hasard nous a donné Servette. Pour notre club, c’est l’occasion de faire de cette journée un véritable événement.»

Sportivement, c’est déjà un autre refrain. «Bien sûr, on ne leur fera aucun cadeau si on y arrive! Aujourd’hui, on peut encore se permettre de rêver. Mais dès l’instant où l’on sera confronté à la réalité…» Le visiteur grenat connaît bien les installations d’En Marcy, il y a souvent disputé des matches amicaux.

Distants de moins de 10 kilomètres, les deux gagnants vaudois du tirage des 32es de finale vont faire en sorte de se coordonner pour ne pas évoluer le même jour. «On a envie de voir jouer Echichens contre Lausanne et eux ont envie de venir nous suivre contre Servette», confirme Bernard Brodard.

