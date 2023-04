Seconde Guerre mondiale – Un mémorial en souvenir des victimes du nazisme sera créé à Berne Ce mercredi, 1,4 million de francs a été débloqué par le Conseil fédéral pour créer un lieu de commémoration accessible à tous.

Un mémorial en hommage aux victimes de l’Holocauste est primordial pour le Parlement et le Conseil fédéral, car le nombre de survivants et de témoins de cette époque ne cesse de diminuer (photo d’illustration). KEYSTONE/ALEX HALADA

Un mémorial en souvenir des victimes du national-socialisme, accessible à tout le monde, verra le jour en ville de Berne. Le Conseil fédéral a débloqué ce mercredi 1,4 million de francs à cet effet.

Suivant la volonté du Parlement, le gouvernement s’investit pour perpétuer le souvenir des six millions de Juifs assassinés et de toutes les autres victimes de l’Holocauste et des persécutions nazies. Une mission d’autant plus importante que le nombre de survivants et de témoins de cette époque ne cesse de diminuer.

L’enveloppe provient d’un fonds allemand créé en 1962 pour l’indemnisation des victimes suisses du nazisme. Le mémorial comportera également des éléments d’information.

D’ici cet été, le Département fédéral des affaires étrangères doit rédiger un accord de coopération avec la ville de Berne. Il mobilisera ses propres ressources pour réaliser ce projet d’importance nationale et de rayonnement international. La ville de Berne sera responsable de l’entretien du mémorial.

