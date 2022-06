Football – Un milieu renforcé pour affronter l’Espagne? L’équipe de Suisse devrait commencer sa troisième rencontre de Ligue des nations en 4-1-4-1 jeudi (20h45) à Genève. Sommer sera dans les buts. Valentin Schnorhk Genève

Murat Yakin a insisté sur l’importance de mieux défendre ces derniers jours. Aebischer sera ainsi associé à Freuler et Xhaka. PHOTO BASTIEN GALLAY / LAFARGUE PHOTOS SPORTS

Murat Yakin n’a eu cesse de le répéter depuis une semaine, et encore plus après la lourde défaite 4-0 contre le Portugal à Lisbonne: l’équipe de Suisse doit – vraiment – mieux défendre. Alors, pour défier l’Espagne ce jeudi (20h45), le sélectionneur a choisi de renforcer son milieu de terrain, avec un système en 4-1-4-1, selon nos informations.

Granit Xhaka, Remo Freuler et Michel Aebischer (lequel n’avait joué aucune minute sur les deux premières rencontres) devraient ainsi être associés. Reste à déterminer qui de Xhaka ou de Freuler sera aligné devant la défense, sachant que le capitaine avait clairement formulé sa préférence pour le poste après la défaite 2-1 en Tchéquie.

Au total, on dénombrerait sept changements par rapport à la rencontre de Lisbonne. A Freuler et Aebischer, il faut ainsi ajouter le retour dans les buts de Yann Sommer (Jonas Omlin devrait jouer contre le Portugal dimanche) et une paire de défenseurs centraux inédite: Manuel Akanji n’est plus blessé, lui qui avait été touché au genou, et devrait avoir à ses côtés Eray Cömert, le défenseur de Valence. A droite, Silvan Widmer retrouverait sa place au détriment de Kevin Mbabu, alors que Ricardo Rodriguez conserverait son poste de latéral gauche.

Steven Zuber devrait également être aligné, sur l’aile gauche. A droite, on devrait retrouver Xherdan Shaqiri, alors que Breel Embolo porterait seul l’attaque suisse, laissant ainsi Noah Okafor sur le banc.

La composition probable:

Suisse – Espagne, coup d’envoi à 20h45 au Stade de Genève

Suisse: Sommer; Widmer, Akanji, Cömert, Rodriguez; Freuler; Shaqiri, Aebischer, Xhaka, Zuber; Embolo.

