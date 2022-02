Tourisme spatial – Un milliardaire annonce qu’il va sortir dans l’espace avec SpaceX Le businessman Jared Isaacman, qui a déjà passé trois jours dans l’espace en septembre dernier, a fait savoir lundi qu’il allait rempiler. Trois fois, même. Et une sortie extra-véhiculaire est prévue.

Autour du milliardaire Jared Isaacman, la mission «Polaris Dawn» comptera deux employées de Space X, Anna Menon et Sarah Gillis, ainsi que le pilote Scott Poteet, un ancien de l’armée de l’air (de gauche à droite). AFP

SpaceX et le milliardaire américain Jared Isaacman, rentré de son premier voyage dans l’espace il y a seulement quelques mois, ont annoncé lundi un partenariat pour trois nouvelles missions, dont la première prévue cette année inclura une sortie dans le vide spatial, en combinaison. La troisième mission constituera par ailleurs le «premier vol avec des humains à bord» pour la nouvelle méga fusée Starship, en cours de développement par l’entreprise d’Elon Musk.

Cette annonce représente une nouvelle étape pour le secteur de l’exploration spatiale privée, SpaceX cherchant à mener des missions de plus en plus ambitieuses.

Il s’agit d’un «mini-programme spatial», a audacieusement avancé Jared Isaacman lors d’une conférence de presse. Le but est de développer «les capacités de vols spatiaux de longue durée» de SpaceX, avec comme «objectif final de faciliter l’exploration de Mars», a déclaré le patron de l’entreprise financière Shift4.

Le programme, baptisé Polaris en référence à l’étoile Polaire, est financé à la fois par SpaceX et Jared Isaacman. Mais l’homme d’affaires a refusé de donner des chiffres précis. Le montant se compte vraisemblablement en centaines de millions de dollars.

La première mission, «Polaris Dawn» (aube, en anglais), comportera quatre membres d’équipage. Jared Isaacman, un pilote expérimenté, en sera le commandant. Elle durera jusqu’à cinq jours et décollera de Floride «au quatrième trimestre de cette année» au plus tôt, à bord d’une fusée Falcon 9 -- qui transporte déjà les astronautes de la Nasa vers la Station spatiale internationale (ISS).

Une sortie spatiale, inédite pour l’entreprise, est prévue «à environ 500 kilomètres d’altitude» et doit servir de test pour de nouvelles combinaisons spatiales développées par SpaceX, adaptées à ces sorties extra-véhiculaires.

L’écoutille de la capsule Dragon sera ouverte, et en l’absence de sas, l’équipage entier sera exposé au vide spatial. La décision de qui se rendra à l’extérieur sera prise au cours de l’entraînement dans les mois à venir, a indiqué Jared Isaacman.

«Plus haute orbite terrestre»

En septembre, le milliardaire avait déjà affrété la mission spatiale Inspiration4, la première au monde à n’envoyer dans l’espace que de complets amateurs, sans astronaute professionnel à bord. Le vaisseau de SpaceX s’était rendu jusqu’à 590 km d’altitude, plus loin déjà que l’ISS.

Cette fois, «Polaris Dawn» volera «plus haut» que n’importe quelle mission habitée de SpaceX jusqu’ici, et tentera de s’élever jusqu’à «la plus haute orbite terrestre jamais atteinte», selon un communiqué. Jared Isaacman a indiqué que l’altitude serait de l’ordre de celle du programme Gemini de la Nasa, dont la 11e mission était allée jusqu’à 1370 km. Cette distance restera toutefois encore très loin des quelque 380’000 km séparant la Terre et la Lune, atteinte par les astronautes de la Nasa durant le programme Apollo.

Outre Jared Isaacman lui-même, le vaisseau embarquera le pilote Scott Poteet, un ancien de l’US Air Force ayant travaillé pour plusieurs des entreprises du milliardaire. Deux employées de SpaceX feront aussi partie du voyage. La première, Sarah Gillis, est en charge du programme d’entraînement des astronautes pour l’entreprise, et avait entraîné Jared Isaacman lui-même pour Inspiration4.

La seconde, Anna Menon, a pour sa part travaillé sept ans pour la Nasa avant de rejoindre SpaceX. Elle devrait battre son mari en se rendant la première en orbite, celui-ci venant d’être choisi par l’agence spatiale américaine pour devenir astronaute.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.