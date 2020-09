Trafic ferroviaire – Un million pour dédommager les pendulaires neuchâtelois Le gouvernement va accorder un million de francs pour les usagers du RER entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds touchés par les travaux sur la ligne de mars à octobre prochain.

Les usagers de la ligne La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel seront dédommagés à hauteur d’un million de francs lors de la fermeture durant huit mois en 2021 pour cause de travaux (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Conseil d’Etat neuchâtelois fait un geste pour les pendulaires touchés par l’interruption du trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds du 1er mars au 31 octobre 2021. Il leur accorde un dédommagement à hauteur d’un million de francs.

Le geste commercial sera octroyé sous la forme d’un dédommagement versé aux pendulaires détenteurs d’un abonnement de transports publics, a indiqué mardi la Chancellerie d’Etat. Le gouvernement suit en cela une recommandation émise par le Grand Conseil, rappelle le communiqué.

L’interruption s’inscrit dans le cadre de la première étape d’assainissement et de développement du RER neuchâtelois. Elle doit pérenniser et mettre au standard double étage la ligne Neuchâtel-Corcelles et maintenir l’exploitation de la ligne historique jusqu’à l’inauguration de la ligne directe à l’horizon 2035.

La fermeture pour huit mois de la ligne ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds affectera les usagers, reconnaît l’exécutif cantonal. Outre le dédommagement, le canton a travaillé avec les CFF pour proposer une offre de substitution performante par bus, d’ores et déjà en exploitation en soirée.

ATS/NXP