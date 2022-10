Forum romand pour décideurs chrétiens – Un mini-Davos chrétien pour les élites romandes Une quinzaine d’intervenants politiques ou du monde des affaires ont exprimé à Lausanne comment leur foi guidait leur carrière. Morceaux choisis. Lucas Vuilleumier - Protestinfo

Roland Decorvet, ancien CEO de Nestlé, a magnétisé l’auditoire. DR

Ils étaient près de 200 à avoir répondu présent à la 3e édition du Forum romand pour décideurs chrétiens, qui s’est tenue vendredi dernier à Lausanne. Au cœur de l’hôtel Aquatis, une quinzaine d’intervenants des

élites politiques et entrepreneuriales romandes se sont ainsi passé le micro afin d’expliquer comment, dans leurs activités professionnelles, ils parvenaient à «garder le cap», soit à savoir rester chrétiens dans la quête de

résultats et de profits voulue par leur fonction. Et d’exposer, filant la métaphore de la navigation, comment être les capitaines de leurs équipes, et plus largement de leur vie.