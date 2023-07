Gouvernement français – Un miniremaniement pour passer l’automne, après on verra… Pap Ndiaye disparaît tandis que Gabriel Attal confirme son ascension. Le remaniement sans éclat du gouvernement reporte les vraies décisions. Alain Rebetez - Paris

Le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, est la figure la plus en vue à faire les frais du remaniement. Son appel à davantage d’inclusion dans les écoles privées avait renforcé l’hostilité de la droite à son égard. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Remaniement ou ajustement? Plongés depuis deux jours dans l’attente de l’annonce du nouveau gouvernement, les commentateurs étaient obsédés par cette question politico-linguistique. Jeudi soir enfin, la réponse est tombée: selon les premières estimations, trois ministres, trois ministres délégués et une secrétaire d’État changent sur 41. C’est un ajustement technique beaucoup plus qu’un véritable remaniement ministériel porteur d’une signification politique.

«Je n’en pense rien du tout. Elisabeth Borne reste à Matignon, Emmanuel Macron à l’Élysée, tout va continuer comme avant.» Philippe Ballard, député et porte-parole du Rassemblement national

Dans le détail, deux changements d’importance sont effectués, avec d’abord le remplacement de Pap Ndiaye par Gabriel Attal au Ministère de l’éducation. L’annonce n’est pas une surprise, tant l’historien avait peiné à s’imposer à la tête de son ministère et était devenu la tête de Turc de la droite pour avoir osé critiquer le manque de diversité dans les écoles catholiques privées. En revanche, pour le jeune et médiatique Gabriel Attal, 34 ans, c’est une promotion importante après les postes de porte-parole du gouvernement et de ministre délégué aux Comptes publics qu’il a occupés jusqu’à présent. L’autre ministère de poids qui change de mains est celui de la Santé, où le directeur de cabinet d’Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, remplace le médecin urgentiste François Braun.

Gabriel Attal. Ancien porte-parole du gouvernement puis ministre délégué aux Comptes publics, il accède au Ministère de l’éducation et sera désormais parmi ceux qui comptent au gouvernement. BERTRAND GUAY/AFP

Sinon, comme on s’y attendait, Marlène Schiappa quitte le gouvernement, payant le prix du scandale du fonds Marianne qu’elle avait mal géré. Et enfin, toujours comme on s’y attendait, une poignée de députés de la majorité gagnent leur maroquin: Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance, devient ministre des Solidarités, Thomas Cazenave accède aux Comptes publics, Sabrina Agresti-Roubache à la Ville, Philippe Vigier aux Outre-Mer…

Le signal politique donné par ce miniremaniement, annoncé par communiqué en plein cœur de l’été et la veille des vacances parlementaires, est ambigu: on est censé relancer la dynamique du gouvernement, mais on le fait à moitié, sans tambour ni trompette, presque sans conviction, comme s’il fallait désamorcer l’importance de ce qui est décidé. Il semble qu’il y ait eu là un désaccord entre le président de la République et sa première ministre: Elisabeth Borne souhaitait un remaniement d’importance, qui aurait touché au moins une dizaine de ministres dans des fonctions de poids, afin de relégitimer son gouvernement et l’inscrire dans la durée.

Préserver ses cartouches

Le président Macron, en revanche, préférait une option minimale pour préserver ses cartouches et garder intact, pour plus tard, le capital politique d’un remaniement ministériel important. Le fait est qu’Elisabeth Borne connaîtra un automne difficile, avec la loi sur l’immigration puis la discussion sur le budget, qui nécessitera l’usage répété du 49.3. Les Républicains eux-mêmes agitent la menace d’une motion de censure.

Certes, tout est encore très hypothétique, mais la menace d’une crise et d’une chute du gouvernement ne peut être écartée. En maintenant Elisabeth Borne au pouvoir et à la tête d’une équipe faiblement remaniée, le président se garde la possibilité de la sacrifier quand ce sera nécessaire, pour relancer son quinquennat avec un autre premier ministre.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.