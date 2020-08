Ces graphiques indiquent le nombre quotidien de nouveaux cas d’hospitalisation COVID-19 en l’Italie et dans ses régions les plus touchées. Les données récoltées sont indiquées par des cercles et les valeurs obtenues avec le modèle par des lignes. En bleu, le scénario de base, si le confinement avait été maintenu. En vert et violet, les scénarios correspondant à un relâchement des mesures impliquant une hausse du taux de transmission de 20% ou 40% par rapport au taux du scénario de base.

© E. Bertuzzo et al., Nature Communications, 2020