Cave détruite – Un mois après le feu, le Domaine Cruchon entame sa renaissance Un mois après l’incendie qui a ravagé le bâtiment, le vignoble star de la région morgienne met tout en œuvre afin d’être prêt pour les vendanges. Raphaël Cand

La famille Cruchon a entamé une course contre la montre afin de remettre sa salle de production en service pour les vendanges de l’automne. 24 HEURES/JOTTERAND

Le 24 mai 2022 restera gravé à jamais dans la mémoire de la famille Cruchon. Véritable institution viticole de la région morgienne, elle a vu ce jour-là son caveau de Cottens partir en fumée. Depuis un mois, l’œnologue Raoul Cruchon est au four et au moulin pour réparer les dégâts. Et surtout permettre à la prochaine récolte de se dérouler au mieux.

«Nous avons rapidement commandé de nouvelles machines, explique Raoul Cruchon. Malgré les difficultés au niveau des matières premières, on m’a assuré que nous serions livrés début septembre et que nous pourrions réceptionner le raisin ici.»