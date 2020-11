Météo – Un mois de novembre parmi les plus doux depuis…1864 La température moyenne de l’automne dans tout le pays a été de 7 °C, soit 1°C de plus que la norme. Les valeurs automnales clémentes deviennent fréquentes.

L'automne a été très doux et ensoleillé en Suisse, selon un bilan de MétéoSuisse publié à la veille de l'hiver météorologique (archives). KEYSTONE/WALTER BIERI

L’automne a été généralement très doux en Suisse et particulièrement ensoleillé dans certaines régions, à l’image du mois de novembre. Les précipitations sont souvent restées déficitaires, selon un bilan publié par Météosuisse à la veille de l’hiver météorologique.

Le mois de novembre a été l’un des plus doux en Suisse depuis le début des mesures en 1864. La température moyenne nationale a été de 3,8 °C, soit 2,6 °C au-dessus de la norme.

Le Jungfraujoch (3571 m) a enregistré le mois de novembre le plus doux depuis le début des mesures en 1933 avec -5°C. Grächen (1605 m), en Valais, a également connu son mois de novembre le plus doux depuis le début des mesures en 1864 avec une température moyenne de 4,7 °C.

Au Grand-Saint-Bernard (2472 m), avec une température mensuelle de -0,2 °C, il s’agit du deuxième mois de novembre le plus doux depuis le début des mesures en 1818. Cependant, le record de novembre 2015 n’est pas loin, puisque la température mensuelle avait été de 0 °C. Locarno-Monti a connu le quatrième mois de novembre le plus doux depuis le début des mesures en 1883 avec une valeur de 9,5 °C.

Automnes doux plus fréquents

La température moyenne de l’automne dans tout le pays a été de 7 °C, soit 1°C de plus que la norme. Cet automne a été globalement aussi doux que celui de l’année précédente. Les valeurs automnales très clémentes sont devenues plus fréquentes. L’automne n’a dépassé le seuil de 7°C qu’une seule fois au cours de la période de mesures allant de 1864 à 2000, et l’a depuis lors déjà dépassé cinq fois. L’ensoleillement a souvent été supérieur à la norme.

En moyenne nationale, les précipitations de l’automne 2020 ont atteint l’équivalent de 84 % de la norme. Localement, il est tombé moins de 60 % de la normale.

ATS/NXP