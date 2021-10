Ouest lausannois – Un mois pour juger le tram Renens-Villars-Sainte-Croix

La deuxième étape du tramway, déjà en chantier entre Renens et Lausanne, est mise à l’enquête dès lundi. Fiche technique du projet.

Le futur arrêt de la gare de Renens, au-delà duquel le tram poursuivra sa route en direction d’Écublens, Crissier, Bussigny et Villars-Sainte-Croix.

Le tram T1 ne se contentera pas de relier Lausanne et Renens; il poursuivra sa route jusqu’à Villars-Sainte-Croix, au bout de l’Ouest lausannois. Alors que le chantier du premier tronçon vient de commencer à Renens, cette deuxième partie du projet est mise à l’enquête publique pour un mois, du 1er au 30 novembre. L’occasion pour le Canton, les Communes concernées et les TL de lancer une grosse opération de communication.

Trois séances d’information publiques sont prévues, le 5 novembre à Crissier, le 10 novembre à Villars-Sainte-Croix et le 15 novembre à Bussigny. Sur une note plus virtuelle, un véritable espace d’exposition en 3D a été créé sur le site www.tramway-lausannois.ch. Il donne accès à des images, des interviews, des infographies et même à un module interactif permettant de voir les emplacements clés de la ligne, avec des vues avant-après.