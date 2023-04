Tourisme durable – Un montant inédit pour tourner la page du «tout au ski» Le Conseil d’État compte lâcher 50 millions de francs pour développer le tourisme quatre saisons. De quoi résolument accélérer la transition, selon Isabelle Moret. Erwan Le Bec

Le «Cercle de Vie» à Château-d’Œx est cité parmi les bénéficiaires potentiels du nouveau fonds destiné au tourisme durable. Si le but reste de limer les effets saisonniers et de porter des régions, les critères comme l’impact sur l’environnement ou le paysage feront la différence, assure le Canton. 24HEURES/Chantal Dervey

Cette fois-ci, c’est la bonne. Le Conseil d’État va demander une enveloppe de 50 millions de francs au Grand Conseil, destinée à accélérer la transformation du secteur touristique vers la durabilité, la neutralité carbone et son adaptation au changement climatique. Un effort «important à l’échelle du canton, a relevé la conseillère d’État Isabelle Moret, mais nécessaire pour booster les projets».

Via des aides à fonds perdu, le montant s’ajoute aux aides au développement LADE existant et doit permettre la réalisation, l’étude ou la maturation de projets «innovants et imaginatifs» que les communes ou les régions ne parviendraient pas à financer seuls. De quoi accélérer des dossiers en route, dans les limbes ou avancés, soit des idées majeures à même de porter toute une région ou une chaîne de valeur, soit des adaptations d’infrastructures existantes. Dans tous les cas, il faudra faire vite si votre idée géniale part de zéro: le décret prendra fin avec la législature en 2026.

Hors saison non-alibi

Plus qu’un coup de pouce, cette concrétisation de la politique du nouveau Conseil d’État fait suite aux 46 millions, épuisés, de la stratégie «Alpes vaudoises» de 2016, ciblant essentiellement les infrastructures. Mais, destiné à tout le canton et résolument pensé pour le «tourisme durable» et pour les quatre saisons, son successeur doit faire la différence et le pas d’après: les projets seront évalués avec l’outil de décision «boussole 21».

Entre les lignes, c’est un tournant. «On savait qu’il y avait la possibilité d’encore un cycle d’amortissement pour des remontées mécaniques, avant de monter en puissance avec les alternatives au ski. Un projet qui miserait sur l’enneigement mécanique et des skieurs avec un fonctionnement de seulement quelques semaines en été ne passera pas la rampe», prévient la conseillère d’État. Il faut un concept durable et la rentabilité qui va avec.

Devant la presse mercredi, également la syndique d’Ormont-Dessus, Gretel Ginier, et le directeur des régions économiques vaudoises (CODEV), Bernard Schmid, ont indiqué qu’un coup de sonde a déjà permis de cerner une centaine de projets potentiels, comme le centre de vie de Château-d’Œx, des murs de grimpes, la sécurisation de parcours, un espace naturel de baignade aux Mosses ou encore la modernisation de nombreux centres sportifs: de quoi «positionner résolument Vaud comme destination de référence en matière de tourisme durable», note le Canton.

