Le coup de fourchette - Un morceau gourmand du Pérou s’est posé à côté de la gare de Morges

Il suffit de quelques pas dans le nouveau quartier à côté de la gare de Morges pour faire un voyage de plus de 10’000 km, direction Lima, au Pérou.

Dans le décor sobre et lumineux imaginé par la célèbre styliste Julia Christ, on retrouve une ambiance sud-américaine, avec sa cuisine vitrée placée au centre de l’attention, ses belles tables de bois, sans aucun kitsch. En été, la terrasse dans la jeune végétation est agréablement calme.

Tout est né du tour du monde entrepris par Lucas Gagliardo, tombé sous le charme du Pérou, où il est resté de nombreux mois pour se former. Revenu dans sa ville natale, il a ouvert le Guanaco, où il mixe lui-même les cocktails à base de pisco, l’alcool andin, ou autres. Son pisco sour, un classique, est à tomber.

Pour l’accompagner, la cuisine de Sebastian Nuñez, formé à l’école Cordon Bleu de Lima, d’où sont sortis tous les chefs de cette nouvelle gastronomie andine, décline les classiques d’une des meilleures cuisines du monde avec une jolie touche de modernité.

Ceviche et salteado

Comme ces délicates croquettes de poulet grillé qui se conjuguent à une crème à l’aji amarillo, un des piments de là-bas, et à une mayonnaise à l’olive noire pour former un bel amuse-bouche (5 fr. 50 les deux). Ici, les ceviches sont nombreux, évidemment.

Au bar, au thon, végétarien… on a préféré ce soir-là le tiradito de salmon, où le noble poisson cru se mariait à de l’avocat, à une sauce pico de gallo fraîche et goûteuse, et dont le leche de tigre se conjuguait au fruit de la passion (22 fr.).

Le pulpo al carbon était d’une tendreté incroyable pour ce morceau de poulpe grillé et sa sauce à l’aji panca, un piment doux et fruité de la côte pacifique, accompagné de quelques morceaux sautés de pommes de terre violettes (26 fr.). Un vrai régal.

Les morceaux de filet de bœuf du salteado original étaient tout aussi tendres, sautés au wok dans de la sauce soja, accompagnés d’oignons rouges, de tomates et de coriandre, alors que le bol de riz s’enrichissait de chuclo, une des 60 variétés de maïs du pays (39 fr.). Le plat est un beau représentant de cette cuisine nikkei, qui mélange les Andes et le Japon.

Une planchette permet de partager un petit choix de desserts à table (18 fr. pour deux).

L’adresse Afficher plus Guanaco Promenade de Castellane 9, 1110 Morges.

Tél. 021 802 15 15. www.guanaco.ch Fermé dimanche et lundi. 3 fourchettes Cuisine fusion péruvienne très réussie. 2 écus De 60 à 90 fr. par personne avec les boissons. 2 bouteilles Excellents cocktails.

