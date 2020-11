Fait divers – Un mort dans un incendie à Zurich Un feu s’est déclaré dans un appartement zurichois, jeudi en début d’après-midi. Un individu a perdu la vie et deux autres ont été transférées à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’identité de la victime et la cause du sinistre. KEYSTONE

Une personne a trouvé la mort dans l’incendie d’un appartement dans le Kreis 5 jeudi après-midi à Zurich. L’identité de la victime et la cause du sinistre n’ont pas encore été établies.

Une passante a signalé vers 13h45 un fort dégagement de fumée provenant d’un appartement situé au 3e étage d’un immeuble. Alors qu’ils luttaient contre les flammes, les pompiers ont découvert le corps sans vie d’une personne, a indiqué jeudi la police municipale zurichoise.

Plusieurs personnes ont reçu des soins sur place et deux ont été transportées à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’identité de la victime et la cause de l’incendie.

