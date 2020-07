Venezuela – Un mort et un blessé lors d’une manifestation contre la pénurie d’essence De violents affrontements entre manifestants et l’armée ont eu lieu dans une ville de l’est du pays, provoquant la mort d’un homme de 47 ans. Il s’agit du deuxième décès en un mois durant les manifestations contre le manque de carburant.

Depuis le début de l’année, l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux a recensé plus de 4000 manifestations organisées dans le pays pour réclamer notamment une hausse des salaires ou encore l’amélioration des services publics. (Photo d’archives) (EPA/Jhonny Parra) KEYSTONE

Un homme a été tué et une autre personne a été blessée lors d’une manifestation contre la pénurie d’essence dans une ville de l’est du Venezuela qui a donné lieu à de «violents affrontements» avec l’armée, ont annoncé dimanche une ONG et le procureur général.

Âgé de 47 ans, Carlos Chaparro est décédé lors d’une manifestation à Aragua de Barcelona, une ville de 39’000 habitants, dans l’État d’Anzoategui, précise l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux (OVCS) sur son compte Twitter.

Sur une vidéo diffusée sur internet par l’ONG, on peut voir un groupe de personnes avec des membres de l’armée de la Garde nationale bolivarienne (GNB) sur une place où des détonations éclatent, puis un homme allongé au sol. Ce dernier est ensuite soulevé et emmené jusque dans un camion.

La mort de Carlos Chaparro a été confirmée par le procureur général, Tarek William Saab, qui a fait état d’une autre personne blessée lors de «violents affrontements (…) entre civils et membres de la GNB». Six personnes, dont quatre militaires, ont été interpellées à la suite de ces heurts, a-t-il ajouté un peu plus tard, toujours sur son compte Twitter, précisant qu’un capitaine était considéré comme «responsable présumé» de ces affrontements.

Selon des médias locaux, comme El Pitazo, qui ont cité des témoins présents sur place, la manifestation a éclaté lorsque des personnes, qui attendaient depuis 17 jours de pouvoir faire le plein, ont protesté en voyant des véhicules qui n’étaient pas dans la file recevoir le feu vert de l’armée pour accéder aux pompes.

Il s’agit du deuxième décès recensé en un mois dans le cadre des manifestations contre le manque de carburant au Venezuela – le 17 juillet un homme de 18 ans avait succombé à une blessure par balle sur une île de l’État de Zulia, dans l'ouest du pays.

Depuis le début de l’année, l’OVCS a recensé plus de 4000 manifestations organisées dans le pays pour réclamer notamment une hausse des salaires ou encore l’amélioration des services publics.

Des dizaines de personnes ont été blessées et quatre personnes ont été tuées – en comptant les deux décès de dimanche – lors de ces manifestations qui se sont également soldées par l’arrestation d’une centaine de personnes, selon l’ONG.

