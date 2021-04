Bussy-Chardonney – Un motard flashé à 153 km/h sur une route limitée à 80 Une procédure pénale a été ouverte contre un motocycliste arrêté vendredi, après un excès de vitesse sur la route de Bussy-Chardonney en direction de Lavigny (VD).

La police vaudoise rappelle que la vitesse inadaptée reste une des causes principales des accidents faisant chaque année des victimes. Keystone

La police vaudoise a retiré le permis de conduire d’un motard flashé vendredi, alors qu’il roulait de Bussy-Chardonney en direction de Lavigny à une vitesse de 153 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

Déduction faite de 7 km/h, le dépassement était de 66 km/h et constituait un cas Via Sicura, indiquent les forces de l’ordre. Le motard, un ressortissant français de 45 ans habitant la région, a été interpellé à son domicile. Conduit au poste de Bursins, il a reconnu les faits et une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public.

La police vaudoise rappelle que la vitesse inadaptée reste une des causes principales des accidents faisant chaque année des victimes. Les usagers sont invités à respecter les vitesses maximales autorisées et à adapter leur vitesse aux conditions de la route afin d’éviter les accidents et la mise en danger d’autrui.

Mise en danger d’autrui

Selon les dispositions de Via Sicura entrées en vigueur le 1er janvier 2013, il y a délit de chauffard lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h sur les tronçons limités à 20 et 30 km/h, d’au moins 50 km/h sur les tronçons limités à 50 km/h, d’au moins 60 km/h sur les tronçons limités à 80 km/h et d’au moins 80 km/h sur les tronçons où la limite est fixée à plus de 80 km/h.



Le délit de chauffard est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, d’un retrait du permis de conduire d’au moins deux ans, sans compter la confiscation du véhicule qui peut être prononcée par l’autorité de jugement.

Comm/Eto

