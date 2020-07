Martigny (VS) – Un motard fonce dans un mur et se blesse grièvement Un motocycliste de 18 ans a effectué une sortie de route ce vendredi matin entre Fully et Martigny et a terminé sa course contre le mur d’une maisonnette. Ses jours sont en danger.

Le lieu de l’accident. Police cantonale du Valais

Un motard portugais de 18 ans qui circulait vendredi matin sur la route secondaire du Toléron entre Fully et Martigny s’est déporté sur la gauche et a terminé sa course contre le mur d’une maisonnette.

Grièvement blessé, l’homme a été médicalisé sur place puis a été transporté à l’Hôpital de Sion par un hélicoptère d’Air Glaciers. Ses jours sont en danger.

Une enquête a été ouverte, a indiqué la police cantonale du Valais dans un communiqué.

( Comm. )