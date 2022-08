Drame sur une route vaudoise – Un motard perd la vie après une chute à Vevey Un accident survenu tôt dimanche sur le boulevard de Charmontey, au centre de Vevey, a été fatal à un quadragénaire suisse.

La route a été fermée jusqu’à 06h50 pour les besoins du constat (photo symbolique). KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN

Un motocycliste a perdu la vie tôt dimanche à Vevey (VD) après une chute. Un appel à témoins a été lancé.



Les secours ont été informés vers 01h50 de l’accident, a communiqué la police cantonale. Il s’est produit au boulevard de Charmontey, au centre de la ville.

Des premiers éléments, il apparaît que le motard, seul en cause, a perdu la maîtrise de son véhicule, pour une raison indéterminée à ce stade. Son engin a heurté une bordure de route et le conducteur a été éjecté puis a heurté un lampadaire. Il est décédé sur place malgré l’intervention de témoins et des services de secours. Il s’agit d’un élève conducteur suisse de 48 ans, domicilié à Lausanne.

Route fermée

Le Ministère public a été avisé et le procureur de service a ouvert une enquête pénale, confiant les investigations aux spécialistes de l’unité circulation de la gendarmerie. La route a été fermée jusqu’à 06h50 pour les besoins du constat.

Afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident, la police lance un appel à témoins. Toute personne ayant vu le déroulement de cet événement ou susceptible de fournir des renseignements utiles est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la police cantonale au 021 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche.

ATS

