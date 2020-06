Grisons – Un motard perd la vie au col de la Flüela Une collision entre une moto et une voiture tirant une caravane a été fatale à un sexagénaire, samedi dans le canton des Grisons.

Deux hélicoptères et des ambulances sont intervenues pour l'accident au col de la Flüela. Police GR

Un accident mortel s'est produit samedi sur la route du col de la Flüela, aux Grisons. Une moto et une voiture tirant une caravane sont entrés en collision frontale. Le motard âgé de 61 ans a succombé sur place à ses blessures, a annoncé la police grisonne.

La voiture et la caravane sont sortis de la route et ont fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter 30 mètres plus bas. Les passagers sont restés indemnes, mais ont subi un contrôle à l'hôpital de Davos.

La passagère de la moto a elle subi des blessures de gravité moyenne. Le col de la Flüela est resté fermé pendant plus de quatre heures en raison de l'accident.

( ATS/NXP )