Canton de Berne – Un motocycliste perd la vie dans un accident Un homme de 67 ans, domicilié dans le canton de Schwytz, a perdu la vie samedi dans un accident à Meirigen, dans le canton de Berne. Catherine Berens

Keystone/archive

Samedi peu avant peu avant 12 h 45, la police cantonale bernoise a été informée d’un accident impliquant un motocycliste à la Hauptstrasse à Meirigen, indique-t-elle dans un communiqué. Le malheureux, âgé de 67 ans et domicilié dans le canton de Schwytz, est décédé sur les lieux de l’accident.

Selon les éléments actuels, le motocycliste circulait dans la direction générale Brünigstrasse et s’est arrêté à la hauteur de l’intersection de la place de la Gare, à un passage pour piétons. En repartant, il a dérapé pour des raisons inconnues et s’est déporté sur le trottoir. Il a finalement terminé sa course dans un pilier en béton.



Des passants, qui se trouvaient sur le lieu de l’accident, se sont occupés de lui jusqu’à l’arrivée des secours. Une ambulance et une équipe de la Rega sont rapidement arrivées et ont procédé aux premiers soins médicaux.

Malgré les mesures engagées, l’homme accidenté est décédé sur les lieux de l’accident.



La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances exactes de l’accident.