Canton de Vaud – Un multirécidiviste de 19 ans a été appréhendé La police vaudoise a placé en détention provisoire le jeune Suisse qui a commis de nombreux vols entre avril et mai de cette année.

La police a enfin pu mettre la main sur un jeune délinquant après de nombreux délits. Keystone

Un Suisse âgé de 19 ans, domicilié dans la Broye fribourgeoise, a été placé en détention par la police vaudoise. Celle-ci le soupçonne d’avoir commis une série de délits depuis avril dernier dans les communes de Cugy, Epalinges, Aigle, Payerne et Faoug, mais également dans le canton de Fribourg. Le jeune homme, qui a admis les faits, est accusé de vols dans et de véhicules, vol par effraction, vol à l’astuce ainsi que de violation grave qualifiée des règles de la circulation, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Il s’est en effet lancé dans une course-poursuite le 2 avril dernier entre Fribourg et Vaud. Le malfrat, qui n’a pas le permis, a volé une voiture à Estavayer-le-Lac et l’a conduite sans plaque d’immatriculation. Repéré par sa vitesse excessive par la police sur l’autoroute près de Pomy, il a ensuite forcé un barrage avant d’abandonner son véhicule à Epalinges. La voiture, mal immobilisée, a ensuite causé un accident avec dégâts matériels. Malgré des recherches, le jeune voleur n’avait pas pu être retrouvé.

À Aigle et Payerne

Il n’avait pas pu être retrouvé non plus le 11 mai dernier, après avoir conduit un véhicule volé cette fois à Aigle et avoir échappé à un contrôle à Payerne. Ville où il avait abandonné la voiture après plusieurs manœuvres dangereuses. Compte tenu de son comportement récidiviste, un mandat d’arrêt avait été décerné à son encontre.

C’est finalement la police fribourgeoise qui a interpellé le suspect le 17 mai dernier vers 22h suite à une fuite, cette fois-ci au guidon d’un deux-roues volé à Belfaux. Il a ensuite été transféré dans le canton de Vaud.

Le jeune Suisse est connu défavorablement des services de police pour de la consommation de produits stupéfiants, vols de véhicules, vols par introduction clandestine, vols par effraction, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires ainsi que diverses infractions contre l’intégrité physique, souligne la police cantonale.



Le Procureur de service a ouvert une enquête et demandé que le prévenu soit placé en détention provisoire.

