Blonay-Saint-Légier – Un municipal électrise la campagne en s’affichant contre la fusion À un mois du vote décisif sur un mariage entre les deux Communes, l’Indépendant blonaysan Christophe Schneiter rompt la collégialité et prête sa voix «aux gens contre et aux indécis». Karim Di Matteo

Christophe Schneiter arbore sa fierté d’être blonaysan dans son jardin. À un mois du vote populaire sur la fusion avec Saint-Légier, le municipal rompt la collégialité et s’affiche en faveur du non. PATRICK MARTIN

Jusqu’ici, le débat sur la fusion entre Blonay et Saint-Légier ressemblait à un grand soleil au milieu d’un ciel bleu. Tout au plus, le Conseil communal de Blonay a-t-il vu passer un nuage gris en janvier dernier sous la forme d’un rapport de minorité au moment de valider la convention de fusion. Le texte n’en avait pas moins passé avec une confortable majorité (38 oui, 18 non et 3 abstentions).