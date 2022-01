Sport high-tech – Un mur interactif modernise la grimpe à Chavornay La salle d’escalade nord-vaudoise est la première de Suisse à se doter du système «Clift Climbing». Anetka Mühlemann

Gaëtan Capraro sur un mur de grimpe, dont les prises ont été équipées de LED et de capteurs, offrant ainsi différents jeux et parcours. FLORIAN CELLA

Du fun et de la diversité. C’est ce qu’a gagné la salle d’escalade de Chavornay en augmentant une paroi de prises tactiles et lumineuses. Bien que clinquante, cette nouvelle offre s’adresse autant aux amateurs de loisirs sportifs qu’aux ascensionnistes chevronnés. «On peut par exemple programmer des voies dynamiques avec des jetées, expose Gaëtan Capraro, principal responsable du site. Les personnes qui aiment ça sont assez rares. Alors cela ne vaut pas la peine qu’on aménage un mur rien que pour elles.» Par contre, avec le digital, tout devient possible.

Que l’on soit d’humeur plutôt compétitrice ou ludique, un sésame connecté au mobile ouvre l’accès à plusieurs modes de grimpe. À l’instar du jeu «Sprint» qui laisse 1’30 pour toucher un maximum de prises parmi celles qui s’illuminent. De quoi ravir même les plus jeunes, admis dès l’âge de 7 ans. «Si l’on met des enfants dessus, ils ne s’arrêtent plus», rigole le passionné de 26 ans.

«On doit un peu plus chercher sa voie, ce qui ressemble davantage à de l’escalade en plein air.» Gaëtan Capraro, cogérant de la salle d’escalade de Chavornay

Avant d’installer cette parure high-tech sur l’un des murs, la jeune équipe de Chavornay est partie la tester à Munich, en Allemagne. «La sensation était bizarre mais intéressante, se souvient Gaëtan Capraro. On doit un peu plus chercher sa voie, ce qui ressemble davantage à de l’escalade en plein air.» Sur place, le groupe a été emballé par le potentiel de cette technologie en devenir.

Le système «Clift Climbing» a été élaboré par un jeune entrepreneur hongrois au sein de l’Université d’art appliqué Moholy-Nagy à Budapest. «Les concepteurs vont s’orienter en direction des compétitions et Jeux olympiques, présente le Bavoisan. Le but est que ce soit évolutif.»

Salle pilote

En tant que première structure helvétique à se brancher sur ce type d’interactivité, la salle vaudoise bénéficie d’un statut particulier. «On est un projet pilote», indique Gaëtan Capraro, enthousiasmé par cette collaboration. En contrepartie, l’aménagement a coûté «moins de 20’000 francs».

Montée courant décembre, cette nouvelle attraction a vite trouvé son public. «Si l’on additionne toutes les voies grimpées, on est à plus de la hauteur de l’Everest», salue le Vaudois. De quoi mettre du baume au cœur alors que le local de Chavornay, comme d’autres acteurs du secteur, a vu sa fréquentation divisée par deux en raison de la pandémie. «Je ne m’attends pas à pallier la baisse extrême», confie Gaëtan Capraro. Pour l’heure, il se focalise sur le développement du mur interactif. «Là, on est à huit voies, mais on en aura trente-deux fin janvier.» Avec, en prime, d’autres jeux à la clé.

