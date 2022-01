Cyberincident aux CFF – Un mystérieux expert découvre une brèche chez les CFF

Les CFF l’ont annoncé ce lundi: un spécialiste externe est parvenu à accéder à la plateforme de vente de billets pour les transports publics pour télécharger des données, lesquelles ont ensuite été effacées «de manière irréversible». C’est grave docteur? «La fuite a été colmatée, indiquent les CFF et Alliance SwissPass. Les clients n’ont subi aucun dommage.»

Mais de quelles données parle-t-on au juste? Le transporteur se veut rassurant. D’abord, ce million de données correspond à 0,2% de tous les enregistrements. Il s’agissait d’informations sur les billets achetés et/ou la durée de validité des abonnements. Environ la moitié des données étaient exclusivement liées aux nom, prénom et date de naissance des clients. Et rien d’autre? L’ex-régie fédérale dit que non: aucune information n’a été fournie sur le lieu de résidence, les moyens de paiement, les mots de passe et les adresses courriels.