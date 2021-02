Christian Tal Schaller – Un naturopathe genevois star des sites complotistes Depuis le début de la pandémie, les théories controversées de Christian Tal Schaller sur les vaccins font fureur sur les réseaux sociaux. Alain Jourdan

Christian Tal Schaller est présents sur de multiples plateformes. Son discours sur les vaccins et le Covid a un écho certain sur les réseaux sociaux. Capture d’écran YouTube

Christian Tal Schaller, 76 ans, est un vieux routard des médecines parallèles. En cinquante ans de carrière, ce naturopathe genevois a tout exploré. De la «rirothérapie» à «l’urinothéraphie», en passant par le «channeling», «le voyage astral», la médiumnité et le chamanisme, il n’y a pas une discipline que ce chantre du New Age n’a promue. Sa longue carrière a connu des hauts et des bas. Elle a surtout été émaillée de controverses. L’homme ne fait pas toujours dans la nuance. Surtout lorsqu’il s’agit de la vaccination.

La pandémie de Covid-19 a remis le médecin suisse au-devant de la scène. Ses théories lui valent aujourd’hui d’être classé parmi les complotistes les plus actifs sur les réseaux sociaux. Les questionnements d’une partie de la population au sujet des vaccins ont été une aubaine pour Christian Tal Schaller. Le naturopathe qui vit entre Genève et la Drôme (France) où il possède une maison a pu s’engouffrer dans la brèche pour donner une nouvelle jeunesse à ses théories.