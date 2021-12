Supporters lausannois en colère – Un naufrage qui oblige le LS à ouvrir les yeux Trop longtemps passifs et très tôt réduits à dix, les Vaudois ont subi la loi de Zurich, samedi (1-3). De quoi fortement irriter leurs fans. André Boschetti

Le defenseur lausannois Simone Damiano Grippo, gauche, lutte pour le ballon avec le milieu zuerichois Bledian Krasniqi, droite, lors de la rencontre de football de Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le FC Zuerich, FCZ, ce samedi 11 decembre 2021 au stade de la Tuiliere Lausanne. (KEYSTONE/Valentin Flauraud) keystone-sda.ch

Samedi, le Lausanne-Sport a touché le fond. Une fois de plus. Et si cette troisième défaite d’affilée à domicile est restée dans des proportions comptables raisonnables, les Vaudois le doivent plus à la nette baisse de régime et d’intensité du FC Zurich depuis l’heure de jeu qu’à leur propre mérite.

Avec un brin de réussite - reprise sur le poteau de Sanches suite à un bon centre de Husic (85e) -, ils auraient certes pu enfin offrir quelques tardives émotions à leurs supporters, mais ce suspense final n’aurait été que de la poudre aux yeux.

Discussion avec les fans en colère