Océan Indien – Un navire de pêche chinois chavire: 39 personnes portées disparues Un navire de pêche chinois a chaviré dans l’océan Indien et ses 39 membres d’équipage sont portés disparus, a rapporté mercredi un média d’État.

Image d’illustration. AFP

«Jusqu’à présent, aucune personne disparue n’a été retrouvée», a fait savoir la chaîne de télévision d’État CCTV, qui a ajouté que le président chinois Xi Jinping avait ordonné le lancement d’une opération de recherche et de sauvetage.

L’équipage du bateau est composé de 17 marins chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins, selon CCTV.

Le navire, qui appartient à Penglai Jinglu Fishery Co, une société chinoise spécialisée dans le secteur de la pêche, a chaviré vers 03H00 mardi, heure de Pékin (21H00 en Suisse lundi), a précisé la même source.

Des sauveteurs en provenance d’Australie et de plusieurs autres pays sont arrivés sur les lieux du naufrage et la Chine a déployé deux navires pour participer aux opérations de recherche, a indiqué la chaîne.

Le gouvernement chinois a lancé un dispositif d’urgence impliquant des ambassades et des consulats en Australie, au Sri Lanka, aux Maldives, en Indonésie, aux Philippines et dans d’autres pays, selon la même source.

La Chine possède la plus grande flotte de pêche en eau profonde du monde et elle possédait en 2022 un nombre de navires estimé à 564’000, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Mais en raison de l’épuisement des ressources, les pêcheurs chinois sont contraints de naviguer de plus en plus loin et ils ont été mêlés à un nombre croissant de litiges et d’accidents maritimes.

Deux membres d’équipage chinois sont morts en avril dans le naufrage de leur navire au large des Philippines.





AFP

