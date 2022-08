Canton de Schaffhouse – Un Néerlandais de 51 ans inculpé pour transport d’explosifs L’homme a été arrêté le 3 novembre 2021 au poste de douane de Thayngen avec deux kilos d’explosifs. Il est soupçonné de vouloir faire exploser un bancomat.

Il n’y a pas d’indice d’acte terroriste dans l’affaire d’un Néerlandais arrêté en novembre 2021 au poste de douane de Thayngen (SH) avec quelque deux kilos d’explosifs. Ayant déposé l’acte d’accusation, le MPC soupçonne que le but était de faire exploser un bancomat.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) indique lundi dans un communiqué avoir retenu les faits de fabrication, de dissimulation et de transports d’explosifs et de gaz toxiques. Les autres chefs d’accusation sont des infractions à la loi sur les explosifs et à la loi sur la circulation routière.

Le 3 novembre 2021, ce citoyen néerlandais domicilié aux Pays-Bas a voulu entrer en Suisse depuis l’Allemagne au poste-frontière de Thayngen au volant d’une voiture de tourisme volée aux Pays-Bas et munie de fausses plaques d’immatriculation. Il circulait en outre sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile.

Usage criminel

Quatre paquets contenant au total environ deux kilos d’explosifs ont été découverts dans son véhicule. D’autres objets suspects ont également été saisis, comme un pied-de-biche, un marteau, une masse, deux coupe-boulons, une cagoule, quatre bidons d’essence en plastique de 25 litres chacun, un jeu de plaques minéralogiques falsifiées, des déclencheurs radio, des tôles ou encore des barres métalliques.

L’homme de 51 ans a été arrêté et placé en détention préventive. Selon l’acte d’accusation, le prévenu avait pour objectif de remettre les explosifs et les autres objets à des personnes inconnues en Suisse.

Le MPC lui reproche d’avoir su que les paquets se trouvaient dans un sac dans le véhicule qu’il conduisait et d’avoir tout du moins supposé qu’il s’agissait d’explosifs. Il aurait en outre su, ou du moins accepté, que l’explosif était destiné à un usage criminel.

«Pas d’indices d’un acte terroriste»

«À aucun moment de l’enquête, il n’y a eu d’indices d’un acte terroriste, et c’est toujours le cas aujourd’hui», précise le MPC. Celui-ci a en outre requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte compétent la détention pour des motifs de sûreté pour le prévenu. Ce dernier est maintenant déféré devant le Tribunal pénal fédéral.

Comme d’usage, le MPC formulera ses réquisitions de peine lors des débats, précise-t-il. Et de rappeler que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Le MPC est compétent pour les délits liés aux explosifs. Certains actes d’enquête, comme une perquisition au domicile néerlandais du prévenu, ont été effectués dans le cadre de l’entraide judiciaire.

