Zurich – Un Néerlandais pincé avec six kilos de cocaïne La police zurichoise a saisi six kilos de cocaïne d'une valeur d'un demi-million de francs samedi, dans la voiture d’un suspect.

L’homme de 45 ans avait dissimulé la drogue et l'argent dans sa voiture. (photo prétexte) KEYSTONE/DPA dpa/A4281

La police a pincé samedi à Zurich un touriste néerlandais avec six kilos de cocaïne et 25’000 francs. L’homme de 45 ans avait dissimulé la drogue et l'argent dans sa voiture.

Le Néerlandais a attiré l’attention alors qu’il circulait de manière hésitante dans un quartier de la ville au volant d’un véhicule immatriculé en Allemagne, a indiqué dimanche la police cantonale. Lors du contrôle, il est apparu des incohérences dans les motifs de son voyage en Suisse.

L’homme a été emmené au poste de police. Lors de la fouille de la voiture, les agents ont trouvé la drogue d’une valeur d’un demi-million de francs et l’argent, caché de manière «professionnelle», précise la police.

Le passeur, vraisemblablement un trafiquant de drogue, a été arrêté. Il sera présenté au Ministère public après d’autres interrogatoires.

ATS

