Non aux restrictions sanitaires – Un neveu de JFK défile avec des milliers d’opposants La foule était au rendez-vous ce vendredi à Berne contre les mesures anti-Covid. Parmi les orateurs, Robert F. Kennedy Junior, antivax notoire.

Le descendant de la famille Kennedy a par le passé comparé les campagnes de vaccination visant les enfants à l’Holocauste. KEYSTONE/Anthony Anex

Plusieurs milliers d’opposants aux mesures de lutte contre le coronavirus se sont rassemblés vendredi après-midi près de la gare du Wankdorf, dans la banlieue de Berne. Le rassemblement avait été autorisé par la ville.

Les manifestants exigeaient une nouvelle fois la levée immédiate des mesures prises en Suisse. L’agriculteur bio et député zurichois Urs Hans a salué les quelque 3000 participants: «Il n’y a jamais eu de pandémie», a-t-il lancé à la foule, qui a répondu en criant «Liberté!»

L’un des principaux orateurs était l’Américain Robert F. Kennedy Junior. Ce dernier a dénoncé le pouvoir toujours plus grand que les gouvernements ont accaparé ces vingt derniers mois et les mesures toujours plus restrictives qu’ils adoptent aujourd’hui.