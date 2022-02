Levée des mesures sanitaires – Un nez qui coule, une toux… Quand rester chez soi?

La vie va reprendre un cours plus normal. Mais le virus circule beaucoup et reste un problème pour les personnes particulièrement fragiles. Comment les protéger?

Avec l’abandon des mesures contre le Covid, le comportement à adopter pour protéger les plus vulnérables devient la responsabilité de chacun.

Avec l’abandon des mesures contre le Covid, le comportement à adopter pour protéger les plus vulnérables devient la responsabilité de chacun.

«Liberté rime avec responsabilité.» L’infectiologue Valérie D’Acremont entame notre interview par un rappel philosophique. Ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé de lever immédiatement pratiquement toutes les mesures pour lutter contre le Covid.

Sur le plan sanitaire, le virus régresse mais il circule encore beaucoup. Et s’il ne représente plus une grande menace pour la plupart d’entre nous, il peut être un problème pour les plus vulnérables, notamment les immunodéprimés qui répondent mal à la vaccination. Alors, comment agir pour les protéger?