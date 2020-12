Québec – Un Noël en patins, malgré le virus Alors que l’accès aux centres sportifs est limité et les rassemblements familiaux interdits pour les fêtes de fin d’année, les enfants se rabattent sur les patinoires extérieures. Hélène Jouan, Montréal

Ewan, 12 ans, est le premier à s’élancer sur la patinoire en plein air du Mont-Royal, à Montréal, mardi dernier. HELENE JOUAN

La «tuque» (bonnet en québécois) enfoncée jusqu’aux oreilles – il fait -12 °C ce matin-là malgré un soleil éclatant –, le masque de rigueur couvrant bouche et nez, Ewan, 12 ans, est tout heureux de chausser ses patins pour la première fois de la saison. «Papa avait promis de m’emmener dès l’ouverture car j’avais peur qu’il n’y ait pas de place pour moi, et finalement, je suis tout seul sur la glace», se réjouit-il.

«Pendant les quelques jours autour de Noël et de la Saint-Sylvestre, ça va être la folie.» Aurélie, surveillante au Mont-Royal

Le garçonnet s’élance sur la patinoire réfrigérée installée en plein air au bord du Lac-aux-Castors, au cœur du Mont-Royal. Le Mont-Royal, véritable poumon vert de Montréal, où l’hiver venu, enfants et adultes, skis de fond, raquettes ou patins aux pieds, viennent prendre un grand bol d’air frais. «Il a raison d’en profiter», s’amuse Aurélie, tout aussi chaudement vêtue et chargée de surveiller la jauge des patineurs sur la glace, «car nous avons pour consigne de ne pas autoriser plus de 50 patineurs à la fois afin de tenter de respecter la distanciation sanitaire requise. Et pendant les quelques jours autour de Noël et de la Saint-Sylvestre, ça va être la folie», prévient-elle.