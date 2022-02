La lanterne rouge de Super League – Un nombre (trop?) élevé de transferts plombe la saison du LS Une étude révèle que le roulement de l’effectif au Lausanne-Sport est important. Un signe de fébrilité qui expliquerait les mauvais résultats actuels. Dominique Botti

Arrivé en surpoids à Lausanne en juillet 2021, l’ancien attaquant du FC Pau Mayron George n’a pas marqué un seul but en Super League. KEYSTONE

Et deux joueurs de plus. Le Lausanne-Sport a profité des derniers jours du mercato hivernal, qui s’est terminé le 15 février 2022, pour engager de nouveaux défenseurs: Maxime Poundjé de Bordeaux et Sofiane Alakouch de Metz. Ces recrues, qui sont déjà disponibles ce samedi contre le FC Bâle, viennent grossir le rang des nombreux joueurs déjà utilisés cette saison par le club vaudois.