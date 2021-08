Football – «Un non-sens de faire jouer Shaqiri» Le meneur de jeu a quitté l’équipe de Suisse mardi, à la veille du match amical contre la Grèce. Il n’était pas prêt, a affirmé Murat Yakin. Gregor Köbel jouera mercredi. Valentin Schnorhk Bâle

Murat Yakin en conférence de presse, mardi après-midi. keystone-sda.ch

Quatre départs, une arrivée. À la veille du match amical contre la Grèce, Murat Yakin a dû rebrasser les cartes. Tous les joueurs n’étaient pas aptes à être performants pour l’ensemble du stage, avec les trois rencontres que doit disputer l’équipe de Suisse. Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Mario Gavranovic et Loris Benito sont donc partis pour des raisons médicales, alors que Dan Ndoye a été retenu pour pallier ces absences.

Le cas Xherdan Shaqiri a interrogé, forcément. Le meneur de jeu était sur le banc avec son nouveau club de l’Olympique Lyonnais contre Nantes vendredi, même s’il n’est pas entré en jeu. Il était aussi présent au premier entraînement dirigé par Yakin à Bâle lundi, même s’il avait écourté la séance collective pour parfaire sa condition physique. Il n’était en fait pas du tout en mesure de jouer, à en croire son sélectionneur: «Xherdan manque d’entraînement et ne peut pas s’adonner à des séances intensives, a expliqué Yakin mardi. Le risque serait beaucoup trop grand de compter sur lui pour ce rassemblement. Vu sa situation, de laquelle j’ai discuté avec lui, il aurait été un non-sens de le laisser s’entraîner et jouer.»

Köbel dans les buts

Breel Embolo est dans le même cas, complètement à court de forme. Son départ répond à une certaine logique. Celui de Mario Gavranovic tient d’un coup reçu à l’entraînement de lundi. Le versant offensif de l’équipe de Suisse en pâtira forcément. Andi Zeqiri devrait recevoir sa chance et fêter sa première sélection, probablement depuis le banc. La Suisse disposera de six changements, ce qui est de nature à énerver le sélectionneur: «Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas en faire plus, ça m’énerve vraiment.» Compliqué en effet pour faire des essais.

Reste que Yakin ne s’en privera pas. Notamment au poste de gardien de but: «Nous avons des tops gardiens, a-t-il lâché. Yann (Sommer) est le numéro un. Mais Gregor Köbel jouera le match contre la Grèce. Ce sera sa première sélection. C’est un gardien intéressant.» Le portier du Borussia Dortmund passe-t-il devant Yvon Mvogo dans la hiérarchie? Pas impossible, sachant que le Fribourgeois est devenu numéro deux au PSV Eindhoven depuis le début de saison. «Cela doit rester un match test, a tout de même rappelé Yakin. Mais avec du sérieux et de la concentration.» Manière de souligner que l’on verra déjà «son» équipe de Suisse. A-t-il déjà son onze en tête? «Oui», s’est-il contenté de répondre. À découvrir mercredi.

