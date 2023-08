Présidentielle en Équateur – Un nouveau candidat après l’assassinat de Villavicencio Le journaliste Christian Zurita a été désigné dimanche par son parti pour succéder à Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle assassiné mercredi.

Christian Zurita à Quito le 13 août 2023. AFP

Le parti Construye de Fernando Villavicencio, le candidat à la présidentielle équatorienne assassiné mercredi, a désigné dimanche le journaliste Christian Zurita, 53 ans, pour le représenter au scrutin prévu le 20 août.

Samedi, ce parti avait dans un premier temps choisi l’écologiste Andrea González, qui était candidate à la vice-présidence au côté de Fernando Villavicencio, mais il est revenu sur sa décision, de peur que les règles électorales n’invalident sa candidature.

Il existe une incertitude sur le fait de savoir si elle pouvait passer de candidate à la vice-présidence à candidate au poste suprême. Dans le doute, et faute de réponse du Conseil national électoral (CNE) dans le délai imparti, il a choisi de présenter Christian Zurita. Le parti a évoqué la possibilité qu’Andrea González apparaisse sur le bulletin de vote comme candidate à la vice-présidence.

Même programme

Christian Zurita, dont la candidature n’a pas encore été validée par le CNE, a indiqué qu’il suivrait intégralement le projet politique de son ami.

Fernando Villavicencio, un journaliste de 59 ans en croisade contre la corruption dans son pays, était en deuxième position dans les enquêtes sur les intentions de vote à la présidentielle, quand il a été tué par balles alors qu’il quittait une réunion électorale dans la capitale, Quito.

La plus grande partie de l’Équateur est depuis soumise à l’état d’urgence, et le président Guillermo Lasso a accusé le crime organisé d’être responsable du meurtre. Six Colombiens ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête, et un a été tué juste après l’attentat par les gardes du corps du candidat.

AFP

