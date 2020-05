Nomination à Yverdon – Un nouveau capitaine à l’Échandole Sylvain Maradan succède à Sophie Mayor à la tête du théâtre yverdonnois. Il prendra ses fonctions le mois prochain. Natacha Rossel

Sylvain Maradan a été nommé directeur de l’Échandole, à Yverdon. PATRICK MARTIN/A

Drôle d’ambiance pour reprendre les rênes d’un théâtre! Le mois prochain, Sylvain Maradan prendra la tête de l’Échandole, petite salle de spectacles nichée dans les caves du château d’Yverdon, fermée depuis la mi-mars en raison de la pandémie. Il succédera à Sophie Mayor, partie rejoindre l’équipe de la Corodis en tant que secrétaire générale, après huit ans à la direction de l’institution.

Aux Jeux du Castrum

Véritable touche-à-tout dans le monde de la culture, Sylvain Maradan est bien connu à Fribourg, où il s’est chargé de la programmation du Nouveau Monde et du Festival des Georges. Il s’est également vu confier la mission de redynamiser le cœur historique fribourgeois en tant que chef de projet au Service culturel de la Ville. On lui doit notamment le succès des festivités du 25e anniversaire de la mort de Jean Tinguely en 2016. Actuellement, il gère le café-restaurant du Théâtre Équilibre, lieu d’animation culturelle prisé des Fribourgeois.

Sylvain Maradan avait déjà un pied à Yverdon, puisqu’il a œuvré au renouveau des Jeux du Castrum sous la casquette de codirecteur artistique. En 2017, il a mis sur pied la construction collective de la Tour de la Plaine en carton, par l’artiste Olivier Grossetête.

«Par ses expériences nombreuses et variées, Sylvain Maradan a accumulé une grande connaissance dans la création et la gestion de projets culturels divers, indique la Ville d’Yverdon dans un communiqué. Il a également pu établir des contacts privilégiés avec de nombreux acteurs régionaux, nationaux et internationaux.»