Ukraine – Un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur La trêve, dans le conflit qui oppose les forces ukrainiennes à des rebelles prorusses, a débuté dans la nuit. Un effort de plus pour relancer le processus de paix.

A la mi-juillet, les heurts armés s’étaient multipliés après plusieurs mois de relative accalmie. KEYSTONE

Un nouveau cessez-le-feu «illimité» est entré lundi en vigueur dans l’Est de l’Ukraine, région toujours en proie à un conflit opposant les forces ukrainiennes à des rebelles prorusses malgré la signature d’un accord de paix en 2015.

Cette trêve a pris effet à 00H00 lundi (23h en Suisse dimanche). «Le Commandement des forces armées a ordonné le respect total de ce cessez-le-feu complet», a indiqué l’armée ukrainienne sur sa page Facebook.

Les rebelles prorusses de la république auto-proclamée de Donetsk, l’un des deux territoires séparatistes du Donbass ukrainien avec Lougansk, ont aussi fait état du respect de cette trêve, selon leur agence de presse, DAN.

L’instauration d’une cessation des hostilités durable est la précondition en vue d’une solution négociée du conflit, selon les accords de paix de Minsk de 2015. Une longue liste de cessez-le-feu a échoué depuis, forces ukrainiennes et rebelles prorusses s’accusant mutuellement de les violer. A la mi-juillet, les heurts armés s’étaient multipliés après plusieurs mois de relative accalmie.

Relancer le processus de paix

Dimanche, les présidents ukrainien et russe, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ont salué dans un échange téléphonique de récents efforts pour relancer le processus de paix. La Russie, malgré ses dénégations, est largement considérée comme le parrain politique, financier et militaire des rebelles.

Elu en avril 2019 à la présidence, Volodymyr Zelensky affiche son ambition de mettre fin à cette guerre qui débuté en 2014 et fait plus de 13.000 morts et environ 1,5 million de déplacés en six ans.

Si les accords de paix de Minsk ont grandement réduit les violences, le règlement politique est au point mort.

Malgré ces tensions, un sommet en décembre réunissant les présidents russe et ukrainien, sous médiation franco-allemande, et plusieurs échanges de prisonniers ont pu avoir lieu.

( AFP/NXP )