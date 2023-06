En début de semaine, nous avons finalisé juridiquement la reprise de Credit Suisse, après une opération de sauvetage historique orchestrée par le Conseil fédéral.

Une telle opération dure habituellement plus d’un an. Il nous a fallu moins de trois mois pour la réaliser. Nous remercions vivement les collègues et autorités qui y ont pris part, en Suisse comme à l’étranger. Le vrai travail commence maintenant. Mais nous pouvons d’ores et déjà regarder l’avenir avec confiance. En effet, les perspectives d’UBS et de la place financières suisse sont meilleures que jamais.

Nous aurions aimé que cette reprise s’effectue dans des circonstances différentes. Mais la Suisse peut être fière d’avoir évité une crise financière. Chez UBS, nous sommes conscients de l’ampleur de la responsabilité qui nous incombe. La tâche qui nous attend est longue et les décisions à prendre difficiles. Cela exige concentration, humilité et une communication ouverte.

Le futur des activités helvétiques de Credit Suisse doit également être bien réfléchi. Mais je suis convaincu que la fusion d’UBS et de Credit Suisse nous permettra de créer de la valeur.

«Je soutiens une investigation à 360° afin de déterminer quels éléments de la réglementation ont fonctionné ou pas.»

Les deux banques ont déjà massivement réduit leurs bilans. Mon premier mandat de CEO a été placé sous le signe du démantèlement de notre Investment Bank. Depuis, celle-ci se dédie à notre clientèle du Wealth Management au plan mondial et à nos activités de banque universelle en Suisse. Nous avons simplifié notre structure et toutes nos activités reposent sur une culture d’entreprise prudente.

Ces ajustements stratégiques, que nous allons aussi appliquer chez Credit Suisse, réduiront, pour la Suisse, les risques de la banque combinée. UBS est une grande banque, mais notre taille et notre modèle d’affaires servent la finalité de notre groupe: octroyer des crédits et contribuer à la création de valeur et à la prospérité de notre pays.

La Suisse est un pays florissant, stable, durable et innovant, imprégné d’une culture prudente du risque. Le modèle d’affaires d’UBS incarne ces qualités helvétiques. Nous nous concentrons sur notre clientèle et nous lui apportons notre aide pour garantir la sécurité de ses actifs et accroître son patrimoine. Une banque compétitive et durablement rentable offre aussi la meilleure protection pour les contribuables.

Pour prospérer, les multinationales ont besoin d’une place financière forte, capable de répondre à leurs besoins. Nos PME doivent pouvoir financer leurs exportations, couvrir leurs risques et se développer aussi à l’étranger.

Aujourd’hui, la Suisse compte environ 250 banques et la concurrence s’y est intensifiée. La part du gâteau d’UBS et de Credit Suisse a bien rétréci par rapport à il y a vingt ans. La place financière elle-même est un facteur clé qui offre un emploi sur vingt dans notre pays et génère près de 10% du PIB, tout en contribuant pour 40% à l’impôt sur les sociétés.

Nous resterons un partenaire solide et responsable. Nous devons certes tirer les enseignements de la dernière crise, mais aussi éviter de prendre des décisions hâtives. C’est pourquoi je soutiens une investigation à 360° afin de déterminer quels éléments de la réglementation ont fonctionné ou pas.

Nous savons déjà que la confiance et la rentabilité ne se laissent pas réglementer mais réclament une approche réfléchie, axée sur les besoins de la clientèle.

Avec les talentueuses collaboratrices et collaborateurs de Credit Suisse, nous pourrons proposer une offre mondiale optimisée, une présence géographique élargie et une expertise plus large. Maintenant, nous nous concentrons sur la mise en œuvre de notre stratégie. C’est ainsi que nous créerons une banque dont notre clientèle, nos collaboratrices et collaborateurs, nos investisseurs – et toute la population suisse – pourront être fiers

Sergio P. Ermotti CEO du Groupe UBS SA.

