Afrique – Un nouveau conflit tribal fait 31 morts au Soudan Des affrontements entre deux tribus ont éclaté au Soudan, près de la frontière avec l’Éthiopie, faisant au moins 31 morts.

L’émissaire de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a réclamé «des mesures concrètes pour aller vers une coexistence pacifique», appelant à «cesser les représailles». (Image d’illustration) AFP

Des dizaines de familles fuient samedi le conflit tribal qui a fait ces derniers jours 31 morts et des dizaines de blessés dans l’État soudanais du Nil Bleu, frontalier de l’Éthiopie, selon les autorités locales.

«Je vois des blessés et des files de personnes qui se réfugient dans des commissariats», rapporte samedi à l’AFP Adel Agar, de la municipalité d’al-Roseires, évoquant «des morts et des blessés», mais sans pouvoir donner de bilan précis.

Al-Roseires n’est séparée d’al-Damazine, chef-lieu du Nil Bleu à 800 kilomètres au sud de Khartoum, que par un pont sur le Nil que «des dizaines de familles, surtout des femmes et des enfants traversent pour fuir les combats» samedi, selon un habitant d’al-Damazine, Ahmed Youssef. Fatima Hamad, une résidente d’al-Roseires, a raconté à l’AFP «entendre des tirs» et voir «des colonnes de fumée s’élever».

«Il nous faut des renforts de troupes pour reprendre le contrôle de la situation», plaide Adel Agar, tandis que des médecins de l’hôpital d’al-Roseires ont réclamé eux aussi des renforts tant le nombre de blessés ne cesse de grimper.

Appel au don de sang

Ces nouveaux affrontements font suite à ceux qui ont déjà fait «31 mort et 39 blessés» dans le district de Qissan, plus au sud, selon les services de sécurité du Nil Bleu. La situation «s’est améliorée à Qissan mais les affrontements se poursuivent maintenant à al-Roseires», déplorait samedi en fin de journée sur la télévision d’État le gouverneur du Nil Bleu, Ahmed al-Omda.

À Qissan, où «16 magasins ont été incendiés» entre lundi et vendredi lors de ce conflit pour des terres --à l’arme à feu selon des témoins--, un couvre-feu nocturne avait été décrété pour les commerçants et Ahmed al-Omda avait interdit dès vendredi «tout rassemblement ou défilé» pour un mois.

Les violences ont éclaté entre les tribus Haoussa et Barti à Qissan, forçant les hôpitaux des environs à lancer un appel au don de sang. La tribu des Haoussa était de nouveau impliquée dans les affrontements à al-Roseires samedi, selon Adel Agar.

«Coexistence pacifique»

Un dignitaire des Haoussas a expliqué à l’AFP, sous couvert d’anonymat, que le conflit avait dégénéré parce que son clan réclame de longue date «la formation d’une autorité civile locale pour superviser l’accès aux terres, ce que refusent les Bartis».

Côté barti, un dignitaire qui a lui aussi refusé que son nom soit dévoilé, a affirmé que son clan avait répondu «à une violation des terres des Bartis» par les Haoussas. «Ces terres sont à nous, donc si on veut former une autorité locale, elle sera composée uniquement de Bartis et non de Haoussas», a-t-il martelé.

L’émissaire de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a réclamé «des mesures concrètes pour aller vers une coexistence pacifique», appelant à «cesser les représailles». L’État du Nil Bleu, est en proie à une rébellion depuis 1983. La guérilla sudiste a longtemps été une épine dans le pied de la dictature d’Omar el-Béchir, écarté par l’armée sous la pression de la rue en 2019.

Pour les experts, le vide sécuritaire créé par le putsch mené en octobre par son ancien commandant de l’armée de terre, le général Abdel Fattah al-Burhane, a favorisé une résurgence des violences tribales dans un pays où chaque année des centaines de civils meurent dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs pour l’accès à l’eau ou aux terres.

