Vaudoise Aréna – Un nouveau conseil et des piscines sont prévus pour 2022 Désignée par la Ville de Lausanne, Samira Marquis, actuellement administratrice indépendante, a été élue présidente du conseil d’administration du Centre sportif de Malley.

Un nouveau conseil d’administration et des piscines dès 2022 pour le complexe de la Vaudoise Aréna. (Photo d’illustration) Keystone/LAURENT GILLIERON

Le Centre sportif de Malley a renouvelé mercredi son conseil d’administration. Samira Marquis succède à Jean-Jacques Schilt à la présidence. Elle aura pour tâche de terminer le chantier du centre aquatique pour septembre 2022.

Les quatre piscines, dont un bassin et un plongeoir olympiques, ouvriront en septembre, après la fermeture des piscines de plein air et pour la reprise des entraînements du Lausanne Natation, a annoncé le Centre sportif de Malley. Cette annonce a été faite lors d’une l’assemblée générale mercredi soir à la Vaudoise Aréna.

À cette occasion, Samira Marquis a accédé à la présidence du conseil d’administration (CA). Désignée à ce poste par la Ville de Lausanne, Samira Marquis possède une «large expérience dans la gestion d’équipes et l’organisation d’entreprises», explique un communiqué de presse.

Actuellement administratrice indépendante, elle est membre de plusieurs conseils de fondations et d’associations actives dans le social et l’éducation. Pendant sa carrière, elle a aussi travaillé «dans le secteur complexe et exigeant de l’industrie horlogère».

La municipale lausannoise Émilie Moeschler, en charge des sports et de la cohésion sociale, entre au conseil d’administration de même qu’Oumar Niang, municipal à Renens. L’ancien président du conseil, Jean-Jacques Schilt, termine un mandat de dix ans. Il a été remercié pour son engagement «sans faille», indique le communiqué.

Controverse sur le chantier

Les conditions de travail sur le chantier de la Vaudoise Aréna avaient suscité la controverse l’année dernière. L’installation devait à tout prix être prête pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), en janvier 2020.

Le Canton avait invité le CA à lancer un audit externe. Ce dernier n’avait révélé ni faute grave, ni travail illégal. Pas de démission annoncée, mais il avait été annoncé que la gouvernance serait revue.

Les patinoires, le centre d’escrime et celui de tennis de table accueillent chaque semaine plus de 1100 usagers. La région lausannoise et le canton disposent désormais d’une infrastructure à la hauteur de leurs ambitions sportives, écrit le communiqué. La patinoire accueille notamment les matches du Lausanne Hockey Club.

ATS

