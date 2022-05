La fin d’un long chantier – Un nouveau débarcadère ancre Chevroux comme destination Le village de la rive sud du lac de Neuchâtel inaugure son port et son débarcadère, tous deux remis à neuf. Dès 2023, sa desserte s’améliorera. Sébastien Galliker

Entre la réfection du port et la construction du nouveau débarcadère, le Conseil général de Chevroux a validé pour plus de 14 millions de francs de travaux. JEAN-PAUL GUINNARD

Il aura fallu faire preuve de patience, mais Chevroux a su attendre. Après des travaux étendus de 2018 à 2021, la commune située sur la rive sud du lac de Neuchâtel a enfin inauguré, jeudi, son nouveau débarcadère et son port remis à neuf. Au total, le Conseil général du village de 500 âmes a investi pour près de 14 millions de francs dans ces chantiers. Et un crédit additionnel est encore à prévoir pour le plus grand port d’eau douce en eaux fermées d’Europe, avec ses quelque 1000 places.