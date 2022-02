Service pénitentiaire – Un nouveau directeur ad intérim pour les prisons lausannoises

Olivier Cardinaux prendra ses fonctions lundi au sein de la prison du Bois-Mermet et de l’établissement du Simplon, permettant à l’actuel directeur de se consacrer à la prison de la Croisée.

Olivier Cardinaux a été nommé directeur ad intérim de la prison du Bois-Mermet et de l’établissement du Simplon à Lausanne. Il prendra ses fonctions lundi, permettant à l’actuel directeur de ces entités Florian Dubail de se consacrer pleinement à la prison de la Croisée, à Orbe, qu’il dirige depuis le 1er novembre 2021.

De façon transitoire, Florian Dubail a réparti son temps de travail entre ces sites. La nomination ad intérim d’Olivier Cardinaux permettra une transition en douceur au sein des établissements lausannois, a annoncé mercredi le Service pénitentiaire (SPEN).

Le poste de directeur de la prison du Bois-Mermet et de l’établissement du Simplon sera remis au concours ultérieurement. Le processus engagé jusqu’ici pour recruter le futur directeur n’a à ce jour pas permis de trouver le profil adéquat, précise le SPEN.

Olivier Cardinaux occupe le poste de directeur adjoint en charge de la sécurité et des opérations au sein de la direction du SPEN depuis le 1er mars 2020. Avant cela, il a travaillé durant 21 ans à la police cantonale, où il a exercé de nombreuses activités de police et a acquis une grande expérience dans les domaines judiciaires et opérationnels.