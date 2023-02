Économie lausannoise – Un nouveau directeur «couteau suisse» pour Beaulieu Nicolas Gasztonyi remplace le directeur démissionnaire Michel Loris-Melikoff. Il entrera en fonction le 13 mars prochain. Laurent Antonoff

«Si nous avons trouvé la perle rare cette fois-ci? C’est une mission qui n’est pas impossible, mais difficile… Disons qu’avec son parcours mixte, Nicolas Gasztonyi a le mérite d’avoir un profil de couteau suisse. C’est parfait pour Beaulieu.» Moins de quatre mois après la démission fracassante de Michel Loris-Melikoff, le conseil d’administration de Beaulieu SA annonce, par la voix de son président Donato Mottini, qu’un nouveau directeur est trouvé. Il entrera en fonction le 13 mars prochain.

Nicolas Gasztonyi a notamment été directeur administratif et financier chez PWC au Luxembourg, KNEIP Communication (leader en matière de publication et communication des données financières) entre le Luxembourg et Lausanne, Dentons (leader dans le domaine du conseil juridique aux entreprises de Private Equity), basé à Luxembourg et Londres.

«Les grandes manifestations comme le Comptoir Suisse, c’est fini certes, mais elles ne sont pas exclues du site. Elles nous intéressent toujours.» Donato Mottini, président du conseil d’administration de Beaulieu SA

Son dernier employeur? La Ville de Lausanne, en sa qualité de conseiller pour la mise en place de simplification de processus transversaux, de meilleure gestion et dans la réorganisation de structures de direction, en particulier aux services du contrôle des finances, de l’économie, de l’urbanisme et de la petite enfance.

Les «grands» événements en jeu

Le conseil d’administration de Beaulieu SA met en avant la méthode de travail du nouveau directeur, son entregent, sa connaissance des processus, sa capacité à fédérer et à dynamiser les équipes pour «faire face aux défis qui attendent le site et à toute la diversité des activités réunies à Beaulieu». «Avec ce large éventail de compétences, il apportera la vision globale et stratégique nécessaire au développement optimal du site de Beaulieu aujourd’hui en pleine mutation.»

On se rappelle que l’ancien directeur de Beaulieu avait démissionné en raison de divergences de vues en ce qui concerne les grands événements à organiser ou pas à Beaulieu. Donato Mottini: «Les grandes manifestations comme le Comptoir Suisse, c’est fini certes, mais elles ne sont pas exclues du site. Elles nous intéressent toujours. Il suffit de regarder le succès actuel de l’exposition sur Frida Kahlo. Il y en aura d’autres.»

Les conseillers communaux lausannois avaient d’ailleurs voté une résolution demandant à la Municipalité qu’elle tienne ses engagements d’accueillir des manifestations de retombées nationales et internationales, notamment en gardant des espaces d’exposition et des tarifs attractifs.

